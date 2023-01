Daniele Salerno è il nuovo allenatore della Castor.

La squadra di Tortolì, che milita nel girone A di Prima categoria, riparte dal tecnico della promozione conquistata la scorsa stagione.

Salerno ha guidato ieri la prima seduta di allenamento e domani sarà in panchina nella trasferta in casa del Città di Selargius. Il nuovo allenatore subentra a Marco Canzilla, che ha chiuso l'esperienza in granata di comune accordo con il club.

Salerno è chiamato a un'impresa: la squadra è al terzultimo posto e non vince dal primo novembre scorso.

