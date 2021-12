Marco Spano è il nuovo presidente del Castiadas. Nel precedente organigramma ricopriva il ruolo di vice di Celestino Recupito. Quest’ultimo si è dimesso la settimana scorsa. Spano resterà in carica sino alla fine della stagione.

Nuovi soci. Possibile anche l’ingresso di nuovi soci pronti a dare un contributo finanziario per portare a termine la stagione evitando quindi l’esclusione dal torneo. Si cercherà anche di mantenere la categoria. In queste ore potrebbero arrivare anche nuovi acquisti per ricostruire un organico completamente smantellato.

Continua l’esodo. Non è rimasto neanche un giocatore di esperienza. L'ultimo ad aver fatto le valigie Musei Tesfai, passato al Villasimius. Mercoledì scorso nel recupero col Budoni ha giocato la Juniores.

Domenica i biancoverdi affrontano allAnnunziata l’Asseminese. Un incontro delicatissimo in chiave salvezza.

