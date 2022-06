Negli arenili dell'isola tornano prepotentemente di moda gli sport da spiaggia e il Foot Volley, disciplina nata diversi anni fa nella spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Sardegna Foot Volley annuncia infatti la prima grande manifestazione delle discipline sopra citate, che si chiamerà Sardinia Beach Sport e sarà inaugurata il primo luglio nello splendido scenario della Marina di Castelsardo. Gli eventi dureranno sino al 10 del mese. La manifestazione è inoltre un grande contenitore degli sport da spiaggia più praticati del pianeta. Ogni disciplina troverà spazio attraverso tappe di competizioni nazionali e internazionali professionistiche, ma anche attraverso tornei amatoriali, con la partecipazione di tanti atleti locali. La Marina di Castelsardo, per questa prima edizione, sarà quindi lo scenario ideale per l’importante tappa nazionale della Serie B1 di Beach Volley, ma anche teatro di Sardinia FootVolley International Cup, che vedrà la partecipazione di 32 coppie di atleti provenienti da ogni tutto il mondo.

Sport e Turismo. “L’idea che sta dietro al Sardinia Beach Sport parte da lontano - spiega Carmelo Ortu, presidente della Asd Sardegna FootVolley -. Da quasi 10 anni mi occupo di organizzare eventi sportivi che non nascono solamente per un’esigenza competitiva, ma anche e soprattutto da una possibilità che la nostra isola non ha utilizzato in pieno: quella di unire lo sport al turismo. Sardinia Beach Sport - continua - è il risultato di tanti anni di lavoro, formazione e ricerca, un format turistico-sportivo che in Sardegna ha la possibilità di attrarre tantissimi atleti professionisti e appassionati di sport da spiaggia".

Il programma. La manifestazione organizzata da Sardegna FootVolley è ricca di appuntamenti: dal 1 al 3 luglio si svolgerà la tappa nazionale della serie B1 di Beach Volley. Il 4 Luglio sarà invece una giornata dedicata al Beach Soccer, con l’esibizione del Cagliari Beach Soccer contro Sardegna All Star. Il 5 e 6 luglio spazio all'open day di avvicinamento agli sport da spiaggia, dedicato a bambini e adulti.

Il 7 Luglio si disputerà un torneo di Foot Volley, con ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo. Mentre l'8, 9 e 10 luglio si terrà uno dei piatti forti della manifestazione: il Sardinia FootVolley International Cup Città di Castelsardo.“Creare un format che potesse mettere insieme più di dieci discipline diverse non è stato semplice - sottolinea Carmelo Ortu -. Devo innanzitutto ringraziare lo studio legale Bianco per l'impegno sostenuto, al pari della Fipav, Coni, Csen e Cagliari Beach Soccer". L’evento inoltre sarà patrocinato dal Comune e dalla Pro loco di Castelsardo, dalla Regione Sardegna e dalla Provincia di Sassari.

