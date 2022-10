Un pareggio e due sconfitte sono costate care all’allenatore del Castelsardo, Emanuele Riu, esonerato dopo appena tre giornate del campionato di Prima Categoria. A comunicarlo ufficialmente il club rossoblù che ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato nella scorsa stagione con la conquista di una storica promozione.

La squadra, in vetta alla classifica per diverse settimane, aveva stravinto il campionato di Promozione di Seconda Categoria. Il pareggio esterno con il Treselighes all’esordio di campionato e due sconfitte consecutive contro Alghero e Siligo hanno segnato il destino di Riu.

L’ex guida tecnica del Castelsardo non nasconde il proprio rammarico: “Non condivido la scelta presa dalla dirigenza a sole tre giornate dall’inizio del campionato, un provvedimento che comunque rispetto – ha dichiarato – ma ritengo che sia stata una decisione assunta senza valutare le opportunità e il lavoro svolto fino ad oggi”. Nel frattempo non ha voluto rinunciare a salutare i tuoi ex calciatori e i dirigenti. "Da parte mia resta la stima e il rispetto nei loro confronti, - ha aggiunto Riu - persone che non mi hanno fatto mancare il loro appoggio nel percorso fatto durante la scorsa stagione".

