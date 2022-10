Dopo 17 anni di attesa, riecco il Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, la cui 27ª edizione è stata organizzata da Aci Sassari il 29-30 ottobre.

I 58 equipaggi in gara (44 nel Rally Moderno, 8 nello Storico e 6 nella Regolarità Sport) hanno 12 ore di tempo, dalle 9 alle 21 di oggi, per le ricognizioni sulle quattro prove speciali, da ripetere due volte. Da domani, però, si farà sul serio. Partenza da Castelsardo alle 13.30 per i doppi passaggi sulle speciali “Osilo” (7,37 km) e “San Lorenzo” (7,47 km), poi l’arrivo della prima tappa a Sassari, alle 21. Domenica gli equipaggi percorreranno per due volte le speciali “La Pedraia” (6,45 km) e “Canaglia” (7,08 km), con arrivo ad Alghero a partire dalle 15. In totale previsti 417,92 chilometri, di cui 56,74 crono.

IRC – Nel frattempo, il giovane pilota olbiese Mattia Ricciu, portacolori della Mistral Racing, sarà impegnato al 39º Rally Città di Bassano, ultima prova della serie International Rally Cup. Il pilota sardo gareggerà su una Peugeot 208 con Enrico Gallinaro alle note.

