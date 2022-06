Il “day after” in casa Carloforte è di grande soddisfazione. Sono stati prolungati i festeggiamenti al termine della vittoria nella finalissima del girone Sud di Promozione contro il Sinis.

Le emozioni del campo. Una gara secca in casa della miglior classificata nella stagione regolare pendeva la pressione tutta dalla parte carlofortina. Il quintetto allenato da Nicola Russi, però, ha giocato la sua pallacanestro, riuscendo a vincere per 77-49 grazie a un ottimo ultimo quarto di gioco. Il parziale parla, infatti, di un secco 25-2 negli ultimi 10’ e festeggiamenti esplosi per la sirena finale. “Per tre quarti di gara – commenta coach Russi – le nostre percentuali al tiro non sono state ottime, motivo per cui siamo rimasti a contatto. Nell’ultimo quarto poi l’equilibrio si è rotto grazie alle nostre percentuali tornate su buoni livelli e alla nostra difesa press a tutto campo che ha dato i suoi frutti, causa stanchezza dei nostri avversari”.

Un finale da incorniciare. Carloforte ha portato a casa il diritto a partecipare alla prossima serie D grazie ad una coda di stagione quasi senza macchia (unica sconfitta sul campo del Beta) che ha portato i ragazzi di Russi a chiudere in vetta (seppur per differenza canestri favorevole) la regular season e a non sbagliare mai nei playoff nel quale non c’era la possibilità di errore. Con la vittoria di sabato scorso un cerchio che si è chiuso. “Si è concluso un bel ciclo iniziato 6 anni fa – conferma Russi – quando ho iniziato ad allenare alcuni di questi ragazzi nell’under 16. È stato un onore riportare il Centro Giovanile Pallacanestro alla vittoria di un campionato dopo 9 anni; nel 2013 ero in campo quando siamo stati promossi in C. I ragazzi se la sono meritata alla grande, grazie al loro impegno e alla dedizione alla squadra”.

