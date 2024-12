L’albo d’oro del Trofeo Città di Norbello si arricchisce di due nomi prestigiosi. Carlo Rossi e Gaia Monfardini hanno vinto la quindicesima edizione e succedono a Johnny Oyebode e Nikoleta Stefanova.

È stata ancora una volta una manifestazione che ha avuto un eccellente seguito di pubblico sin dalla mattina e valorizzata da partite appassionanti.

Carlo Rossi, rientrato alla Marcozzi dopo i campionati in Germania e Austria, numero 16 del ranking italiano ha battuto in finale per 3-0 Marco Poma che veste la maglia del Muravera, primo in serie A2. Rossi ha iniziato il torneo vincendo la fase a gironi battendo Maxim Kuznetsov (Marcozzi) e Lorenzo Magarelli (Molfetta). Poma ha vinto l’altro girone superando prima il suo compagno di squadra Antonio Giordano, poi Ashimiyu del TT Sassari. In semifinale Rossi ha avuto la meglio su Giordano, Poma ha superato Kuznetsov.

Gaia Monfardini, attualmente al Sud Tirol, numero cinque d’Italia ha sconfitto in finale in tre set Miriam Carnovale del Quattro Mori, numero nove nel ranking italiano.

Nella fase a gironi la prima sorpresa. La fuoriclasse Tan Wenling (Norbello) non ce la fa e lascia campo libero a Valentina Roncallo (Muravera) e Fatimo Bello (TT Sassari). Monfardini e Arianna Barani passano il turno eliminando Jara Ovelar, altrettanto fanno Tania Plaian e Carnovale, che lasciano fuori dal tabellone principale Ivanova. Il “bye” manda in semifinale Monfardini e Roncallo, raggiunte da Plaian vittoriosa al quinto set su Bello, e Carnovale grazie al 3-0 su Barani nella sfida targata Quattro Mori. Monfardini e Carnovale guadagnano la finale superando rispettivamente Plaian in cinque set, e Roncallo al quarto. La finale è incerta solo nel primo set, poi Monfardini prende il largo e vince il Torneo.

Campionati

Sarà una settimana intensa. Giusto il tempo di riporre tavoli e podi e la Palestra Comunale di Norbello riaccende le luci. Martedì c’è il derby Norbello-Quattro Mori, che chiude la quinta giornata della A1 femminile. Per la squadra di casa una vittoria significa il primo posto in classifica.

Primo posto in ballo anche mercoledì al Palatennistavolo, quando per la sesta giornata della A1 maschile la Marcozzi sfida il Servigliano. Anche in questo caso la vittoria consentirebbe il sorpasso in vetta sul TT Sassari che mercoledì scorso ha vinto l’anticipo con il Messina. Sabato, ancora nella Palestra Comunale, il Norbello ospita la Bagnolese.

In serie A2 gioca solo la Marcozzi “B” che sabato sfida al Palatennistavolo il TT Lucca.

© Riproduzione riservata