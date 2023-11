Mario Masia lascia la panchina del Cardedu.

Il 37enne allenatore di Lanusei ha rassegnato le dimissioni al direttivo del club biancorosso dopo un inizio di stagione che, evidentemente, non ha portato in dote i risultati auspicati in fase di programmazione.

Con Masia lascia anche il vice, Bruno Serdino, che lo ha affiancato nelle ultime avventure sulle panchine di Idolo e Lanusei.

Dopo otto giornate il Cardedu, reduce dalla sconfitta 3-1 sul campo del La Palma, è quintultimo in classifica nel girone A di Prima categoria.

Ora è atteso l'annuncio del club sul successore di Masia.

