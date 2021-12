La sconfitta di sabato ad Arzachena ha ancora di più convinto la dirigenza del Carbonia e la guida tecnica rappresentata dall'allenatore David Suazo che occorra potenziare la rosa e al più presto. I minerari sono ultimi in classifica e per loro il campionato di Serie D sta prendendo una piega bruttissima.

I tagli. Intanto sono iniziate le epurazioni con la rescissione del contratto di un calciatore e altri che nei prossimi giorni potrebbero subire lo stesso trattamento perché non ritenuti più necessari al progetto che nelle intenzioni del club dovrebbe condurre ovviamente alla salvezza.

Le parole del tecnico. "I ragazzi stanno seguendo un percorso importante, ma pecchiamo in zona gol e in altre caratteristiche: i rinforzi e qualche cambiamento sono a questo punto aspetti naturali, conforta il fatto che la squadra si esprima dal punto di vista del gioco in maniera positiva eccetto in alcune circostanze". Ci si prepara intanto dopo domani alla gara infrasettimanale contro il Real Monterotondo. Entro Natale potrebbero arrivare altri 2-3 giocatori.

