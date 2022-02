Dirigenti e funzionari dell'Ufficio tecnico comunale e componenti della giunta di Carbonia hanno effettuato questa mattina un importante sopralluogo per capire cosa possa essere accaduto durante le prove di carico di una piccola parte della balaustra della tribuna centrale che ha ceduto di pochi centimetri. Questo ha causato la richiesta da parte della società alla Lega nazionale dilettanti di giocare domenica prossima a porte chiuse l'incontro di serie D contro l'Afragolese. In attesa che probabilmente l'amministrazione comunale conceda una sorta di deroga (ma tutto è ancora molto aleatorio), sono stati compiuti importanti sopralluoghi per capire cosa effettivamente possa essere successo durante l'intervento e se questo però comporti davvero la necessità di chiudere lo stadio in cui il Carbonia è potuto ritornare dopo 14 mesi di assenza dovuti al contenzioso con il Comune risolto positivamente soltanto alla vigilia dello scorso Natale. Intanto anche stamattina la squadra si è allenata gli ordini di David Suazo perché una cosa è certa: domenica contro l'Afragolese il Carbonia tornerà a giocare in casa, con o senza pubblico.

