Riparte oggi il weekend di appuntamenti cestistici di serie D e Promozione regionale maschile, serie B e C femminile.

Serie D. Domani e domenica due match clou di altissima quota. Domani incrocio tra San Sperate e Visionottica Carbonia; domenica sfida La Casa del Sorriso Su Planu-Innovyou Sennori. Il quadro completo della 14sima giornata di andata: San Salvatore Selargius-Coral Alghero, domenica ore 19; Assemini-Carloforte, domani ore 19; Dinamo Academy-Santa Croce Olbia, domani ore 18; San Sperate-Visionottica Carbonia, domani ore 18.30; La Casa del Sorriso Su Planu-Innovyou Sennori, domenica ore 19; Genneruxi-Astro, domani ore 18. Riposano Dinamo 2000 e Masters Sassari.

Promozione. La capolista Iglesias è già scesa in campo nello scontro diretto contro Jolly Dolianova, vincendo 68-63. La compagine mineraria, in questo modo, riconquista la vetta solitaria. Al Nord tutte in campo tra sabato e domenica. Il quadro delle altre partite. Sud: Terralba-Basket Quartu, stasera ore 20; Iglesias-Jolly Dolianova 68-63; Beta-Genneruxi, giovedì 19/01, ore 21.30; Madas Siliqua-Panda, stasera, ore 20.45; Poetto-Serramanna, domani ore 20.30; Spirito Sportivo-Condor, domenica ore 21; Sinis-Sinnai, stasera ore 21. Nord: Demones-S. Orsola, domani ore 19; Pallacanestro Nuoro-Arzachena, domani ore 19.30; Aurea Sassari-Basket Nulvi, domenica ore 18; CMB Porto Torres-80&Co. Basket, domani ore 19.30. Riposa Ichnos Nuoro.

B femminile. Turno casalingo per la capolista Virtus Cagliari che ospita il San Salvatore Selargius. Il programma: Virtus-San Salvatore, domenica ore 18; Mercede Alghero-Kiron Elmas, domani ore 19; Astro-Cus Cagliari, domani ore 17; Su Planu-Antonianum Quartu, domenica ore 17. Riposa New Basket Ploaghe.

C femminile. Quinto turno del girone di ritorno nel girone unico regionale. Ecco le partite: Basket Quartu-Coral Alghero, domenica ore 17; Condor-Nulvi, domani ore 17; Basket 90-Pall. Nuoro, domani ore 18.

