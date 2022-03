Non c'è pace per il Carbonia guidato da David Suazo: in vista del derby di domenica alle 15 allo Zoboli contro il Lanusei, fondamentale per cominciare a fare i punti necessari a risalire il fondo della classifica, i minerari si ritrovano senza due centravanti molto importanti come Alessandro Aloia e il francese Alexandre Kore. Il primo è ancora fermo per un intervento chirurgico dovuto alla frattura del setto nasale subita nella gara terminata 3-3 contro la Afragolese; il secondo invece è ancora ai box per un pesante guaio muscolare che si trascina da metà gennaio ma che sembrava essere superato in questi giorni.

In campo. A questo punto l'allenatore del Carbonia dovrà senza dubbio schierare nella formazione di partenza due elementi comunque di estrema fiducia come l'italo albanese Ador Gjuci e il rumeno Cristian Padurariu, e a supporto uno dei due fra Alessio Murgia o Samuele Curreli. “Purtroppo ci gira male anche con gli infortuni - ammette il presidente del Carbonia Stefano Canu - ma la squadra è sufficientemente carica per l'impegno di domenica pomeriggio”.

