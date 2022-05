C'è ancora speranza per il Latte Dolce, unica delle sarde in corsa per la salvezza a vincere nel pomeriggio dedicato alla penultima giornata del Girone G di Serie D. I sassaresi, al "Vanni Sanna", battono 2-1 il Team Nuova Florida secondo in classifica e rimangono in corsa per i playout. Si portano a -1 dalle due squadre terzultime e quartultime, Formia e Lanusei, entrambe fermate sul pareggio. I laziali fanno 0-0 con la Torres, che effettua così solo l'aggancio alla seconda piazza (ma resta sotto il Team Nuova Florida per gli scontri diretti sfavorevoli). Gli ogliastrini, avanti 2-0 all'intervallo con una doppietta di Gaetani in cinque minuti, sprecano un'occasione clamorosa e si fanno riprendere dall'Ostiamare, che firma il definitivo 2-2 a venti secondi dalla fine del recupero pur avendo giocato in dieci dal 71'. Per la squadra di Oberdan Biagioni ultima speranza per arrivare ai playout mercoledì, nello scontro diretto a Cassino.

Nei guai. Non è ancora aritmetica la retrocessione del Carbonia, ma la situazione dei minerari si complica forse irrimediabilmente. Ad Aprilia, contro una formazione già tranquilla, neanche un minuto e gli uomini di David Suazo sono già sotto per il gol di Succi, che raddoppia al quarto d'ora: il finale è 4-1, biancoblù ora ultimi in classifica. Seconda sconfitta per il Muravera, che rimanda così l'assalto al proprio record di punti perdendo 2-1 in casa dell'Afragolese: non basta il momentaneo pareggio di Nurchi.

Bene Nappi. Va all’Arzachena il derby del “Martinez”, con l’Atletico Uri finisce 1-3. Smeraldini che colpiscono due volte nel primo quarto d’ora con Sartor Camiña e Pallecchi, accorcia Bah ma nel finale Loi chiude i conti. Per i biancoverdi c’è ancora la possibilità di finire al secondo o terzo posto, i giallorossi non sono ancora salvi e se la giocheranno all’ultima.

