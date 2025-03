Carbonia. Per tenere a bada le squadre che vorrebbero levarsi dalle sabbie mobili della classifica il Carbonia è costretto già domenica a una nuova impresa allo Zoboli dopo la sconfitta rotonda incassata contro la Ossese.

Il risultato, 3-0, viene ritenuto ingiusto nelle dimensioni perché il Carbonia ha opposto una prova di carattere chiudendo in parità il primo tempo. Nella ripresa la pressione ha portato alla rete di Virdis. E al raddoppio molto contestato per un presunto fuorigioco non rilevato che ha consentito all’ex Andrea Porcheddu di fare il 2 a 0 con un sinistro al sette.

Negli ultimi tempi non è la prima volta che in trasferta il Carbonia incappa in sconfitte notevoli ma l'aspetto singolare è che poi, non appena si ritorna allo Zoboli, arrivano prestazioni convincenti accompagnate spesso dalla vittoria.

Domenica prossima infatti scontro salvezza per la permanenza in Eccellenza contro il San Teodoro, e tranne alcune defezioni l'allenatore Diego Mingioni dovrebbe avere a disposizione tutti i suoi uomini compresi i neo arrivati.

