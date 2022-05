Inizia domani un fine settimana di maxi impegni per il Carbonia di David Suazo impegnato domenica alle ore 16 allo Zoboli nella prima delle sfide salvezza che, se confortate da vittorie e da punti, potrebbero lasciare i minerari nel lotto delle squadre che lotteranno per gli spareggi salvezza. Ora il Carbonia è ultimo ma in una classifica molto corta.

Monumenti aperti. Intanto domani e domenica, proprio quando si giocherà contro il Muravera, lo storico stadio comunale Zoboli sarà uno dei siti al centro della manifestazione Monumenti Aperti, con una mostra che la associazione MgM ha allestito e dedicato a Carlo Zoboli, indimenticabile e amato mito del calcio carboniense ai tempi della Carbosarda.

L’anticipo. Lo stadio di via Stazione poi dovrà essere pronto per la sfida del 18 maggio quando lo scontro contro la Vis Artena non si disputerà alle 16 - come precedentemente stabilito - ma alle 15.30 come concordato oggi dai due club e avvallato ufficialmente dalla federazione nazionale.

