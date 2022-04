Molte, se non quasi tutte, le possibilità di salvezza del Carbonia passano per Monterotondo Scalo, città dell'Area metropolitana di Roma: quella di dopo domani alle ore 15 in trasferta sarà per i minerari di Suazo, reduci dall'1-1 casalingo contro l'Arzachena di Nappi, una gara determinante per stabilire se potrà ancora contare delle distanze necessarie dalla sestultima per alimentare il sogno salvezza. Un sogno che la formazione biancoblù aveva saputo rinvigorire in marzo portandosi dall'ultima alla quartultima posizione con un raffica di vittorie e pareggi. Poi in aprile due sconfitte e un pari e il ritorno di nuovo in ultima posizione perchè nel frattempo le diretti concorrenti hanno incamerato punti.

Classifica corta. “Vero è che la classifica è cortissima - spiega il presidente Stefano Canu - ma noi abbiamo il dovere di andare ovunque a fare punti”. Il Carbonia è di nuovo ultimo a 22 punti in coabitazione con il Latte Dolce. Davanti a un punto di distanza il Lanusei e a 26 la coppia del redivivo Insieme Formia e del Cassino; a 30 l'Atletico di Uri e a 34 il Monterotondo Scalo. La parola d'ordine è rimanere agganciati al treno degli spareggi per giocarsi il tutto per tutto in maggio. Per dopo domani forse recuperata la preziosa punta rumena Padurariu: hanno ripreso forma anche i centravanti Aloia e Gjuci.

