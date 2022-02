I minerari sanno benissimo che quella di domenica sarà una gara tipicamente definita testa-coda: gli ultimi in classifica, cioè il Carbonia, contro i primi, la corazzata Giugliano che mesi fa venne nel Sulcis a vincere ma non a stravincere. E nelle condizioni del Carbonia, anche questa partita somiglia ora ad un’ultima spiaggia, eppure l'allenatore David Suazo non getta la croce addosso a nessuno perchè le ultime uscite sono parse dare segnali di ripresa: "Contro una compagine come il Giugliano gli stimoli sono normali, la squadra è carica e ha voglia di rimettersi in gioco e sono contento della reazione avuta contro il Formia e abbiamo reagito bene anche contro l'Atletico Uri". Gara che il Carbonia ha pareggiato 1-1 tenendo botta dopo l'espulsione del difensore Carboni: "Abbiamo giocato 30 minuti in inferiorità numerica a dimostrazione della grinta dei ragazzi, ottenendo un punto che ci aiuta a prendere morale". Contro il Giugliano è una gara da missione impossibile? "Non è scritto da nessuna parte: ci dà la carica e sono convinto che andremo a fare una buona prestazione".

