Inizia bene la trasferta tunisina per Lorenzo Carboni. Il giovane tennista algherese si è qualificato per il tabellone principale delll'Itf di Monastir (montepremi 15mila dollari).

Carboni, 830 della classifica mondiale e accreditato della prima testa di serie del tabellone cadetto, ha esordito spuntandola 6-2, 1-6, 10-2 su Andrea Fiorentini (2042 Atp), per poi superare 1-6, 6-1, 10-8 l'algerino Toufik Sahtali e regolare 6-2, 6-4 nel turno decisivo il francese Theo Herrmann.

Lorenzo Carboni esordirà nel main draw contro un altro qualificato, il greco Ioannis Xilas (2026 Atp).

