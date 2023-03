Capoterra roccaforte delle arti marziali, numerosi i successi delle società locali in giro per l’Italia. Pioggia di vittorie per il Taekwondo Sardegna Team ai NI-KKO Roma Open 2023. Sono numerose le medaglie portate a casa dai giovani combattenti oltre al riconoscimento di “miglior team partecipante”. Il gruppo infatti si è distinto tra 19 nazioni in gara e oltre 500 atleti.

A rappresentare il comune di Capoterra la società Taekwondo Adelante di Christian Oriolani e Silvia Farigu, che con le loro vittorie hanno contribuito al riconoscimento ottenuto dall’unione delle società di arti marziali. Si dice soddisfatto l’assessore allo sport Giovanni Montis: «Non posso che essere orgoglioso di questa società gestita da pluricampioni mondiali che hanno contribuito a portare in alto il nome della nostra cittadina, i migliori in Italia li abbiamo noi e siamo fortunati».

E non dimentica l’elogio all’altra società capoterrese, Centro Taekwondo Capoterra di Roberto Cardia, che si è distinta ai campionati italiani di categoria a Casoria: «Sono estremamente contento per tutti i risultati che stanno ottenendo, quello che ammiro della loro scuola è lo spirito di famiglia che si crea tra gli atleti. I genitori dei ragazzi sono sempre presenti, anche quando le cose non vanno per il verso giusto».

