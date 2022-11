Oltre 400 atleti provenienti da diverse parti d’Italia pronti a darsi battaglia, due giorni intensi di incontri che animeranno il Palazzetto dello sport di via Siena: è tutto pronto a Capoterra per la competizione interregionale di taekwondo.

L’appuntamento, organizzato dal Centro taekwondo Capoterra e dal Comitato regionale taekwondo Sardegna, in collaborazione con il Comune e la Pro loco, prenderà il via domani e proseguirà per tutta la giornata di domenica.

Sul tatami si affronteranno tutte le cinture e tutte le categorie: una festa dello sport che coinvolgerà adulti e bambini. Ancora una volta Capoterra si conferma luogo ideale in cui ospitare appuntamenti sportivi di importanza nazionale.

