Mauro Testa e Sara Farci si sono aggiudicati la prima edizione del Memorial Claudio Pistis di Terza categoria, sui campi dell'Easy Sporting Club di Capoterra.

Nel singolare maschile, Testa (3.1 tesserato per il Tennis Elmas), numero 1 del seeding, ha ceduto appena un game in due match, veleggiando contro il 3.4 compagno di club Davide Bocchini in semifinale e regolando 6-0, 6-1 il 4.1 del circolo ospitante Tommaso Casula in finale. In semifinale, Casula aveva avuto la meglio per 6-3, 7-5 su Francesco Fara (3.4, Tc Carbonia).

Nel femminile, la vittoria è andata alla 3.4 del Ct Decimomannu, che dopo aver battuto con un doppio 6-3 in semifinale Martina Romeo (4.3 del Tc Sarroch), l'ha spuntata 3-6, 6-3, 6-4 sulla 3.3 compagna di circolo Sofia Del Balzo Ruiti, favorita della vigilia.

I tabellone di Quarta categoria maschile ha visto la vittoria del 4.1 Mauro Scalas (Tc Maracalagonis) per il forfait del pariclassifica Casula, mentre per i non classificati, successo per il “padrone di casa” Federico Scanu, che non ha lasciato giochi a Gianluca Loi (Ct Decimomannu).

