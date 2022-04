Proseguono i campionati di B di volley, con i recuperi delle gare rinviate a gennaio che concluderanno la stagione regolare. In B1 femminile, la Capo D'Orso Palau è sempre prima in classifica. Sabato è arrivato il successo in tre set sulla Libellula Area, che permette alle galluresi di confermare i 5 punti di vantaggio sul Legnano secondo.

B2 femminile. La San Paolo, dopo aver festeggiato la matematica promozione in B1 con la vittoria del campionato, ha osservato un turno di riposo. La Smeralda Ossi sta provando invece ad agganciare il secondo posto per conquistare i playoff, distante una lunghezza dopo il 3-1 di sabato sulla Diagnostic Group Ostia. Importante successo per l'Alfieri Ajò Energia, che ha superato con un bel 3-0 in trasferta Talete. Sconfitta interna invece per la Corren Ghilarza, che si è arresa in tre set alla Revolution Volley seconda in classifica.

B maschile. Il Cus Cagliari cade in casa 3-1 contro l'Amin 21 K Roma 7 e perde terreno nella corsa ai playoff promozione. Prova ad avvicinarsi Sarroch, che ha battuto 3-1 in casa l'Armundia Virtus Roma. Sconfitte casalinghe in tre set per Airone Tortolì e Silvio Pellico 3P, rispettivamente contro Fenice Roma a Lazio. Rinviata la gara della VBA Olimpia Sant'Antioco contro la Smi Roma.

