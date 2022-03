Prosegue il buon momento delle sarde nei campionati di Serie B di volley. Capo d'Orso Palau si è confermata in testa alla classifica di Serie B1 femminile con la tredicesima vittoria in altrettante gare. Sabato scorso è arrivato il successo esterno sul Visette Settimomilanese in tre set. Ora la squadra si prepara alla sfida casalinga di sabato contro Coop Navate.

B2 femminile. In testa a punteggio pieno nel girone N di Serie B2 c'è sempre la San Paolo dopo la vittoria sulla Revolution Volley per 3-0. Stesso risultato per l'Alfieri Ajò Energia di Cagliari nello scontro salvezza contro la Friends Roma. Sconfitta interna in tre set contro Ostia per Ghilarza, che si è rifatta il giorno dopo con il 3-0 nel recupero contro la Firends Roma. Di riposo La Smeralda Ossi, che tornerà in campo sabato nel derby contro la capolista San Paolo.

B maschile. Anche il Cus Cagliari si conferma primo in classifica nel suo girone. Domenica gli universitari hanno avuto la meglio nel derby sulla Silvio Pellico 3P per 3-1. Sarroch ha conquistato la vittoria in tre set contro la Casal Bertone. L'Airone Tortolì si è arresa per 3-0 in casa contro la Lazio. Sconfitta al tie-break per la VBA Olimpia Sant'Antioco con il 3-2 casalingo subito dall'Isolasacra Athlon.

