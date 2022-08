Il campionato di Serie C slitta ufficialmente a settembre. Lo comunica la Lega Pro, specificando che pure la Coppa Italia subirà un rinvio.

In seguito alla decisione del Consiglio di Stato, che sui ricorsi di Campobasso e Teramo si pronuncerà il 25 agosto, si è optato per il rinvio, a data da destinarsi, del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, in programma in origine il 21 agosto e destinata, pare, a partire il 7 settembre, e il rinvio della 1ª giornata di campionato dal 28 agosto al 4 settembre.

Il comunicato riporta anche che i calendari saranno resi noti più avanti. Da vedere se si vorrà attendere l’organico definitivo dei club partecipanti, e, dunque, l’esito dei ricorsi di Campobasso e Teramo, che potrebbe far sì che uno dei tre gironi, già ufficializzati, passi da 20 a 21 o addirittura 22 squadre.

Intanto, l’Olbia, inserita nel girone B insieme alla Torres, ha ricevuto stamattina la visita di Emanuele Paolucci. Il segretario generale della Lega Pro ha fatto un giro a Buddusò, sede della preparazione estiva dei bianchi, insieme al presidente dei galluresi e consigliere federale Alessandro Marino, ricevendo da Emerson, nuovo capitano dell’Olbia, la maglia personalizzata.

