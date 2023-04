Prende il via domenica il campionato regionale di Serie D di tennis a squadre. Sono 223 (171 nel maschile e 52 nel femminile) le compagini che si daranno battaglia sui campi di tutta l'Isola.



Due i gironi che compongono la D1 maschile. Nel Girone 1, in campo Ntc Margine Rosso A-Sporting Ct Quartu, Ogliastra Tennis-Tc Carbonia e Ct Decimomannu-Cus Cagliari A, mentre nel 2 si sfidano Easy Tennis A-Quattro Mori Tennis Team, Tc Terranova A-Torres Tennis A e Tc Ittiri A-Tc Ghilarza. La fase a gironi si chiude il 28 maggio: le prime quattro dei due gironi si qualificano per il tabellone finale e si sfidano per quattro promozioni. Le ultime due di ciascuno girone retrocedono in D2.

Nel girone unico femminile, a sette, si sfidano Generale Rossi-Polisportiva Acquafredda, Tc Cagliari-Quattro Mori e Torres-Milano 26, mentre riposa il Margine Rosso. Il girone ai chiude l'11 giugno e ci saranno subito i verdetti: le prime due promosse in Serie C, le ultime due retrocedono nella categoria inferiore.

