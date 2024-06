Ancora successi in casa “Istedda Ducati Athletic” nel campionato italiano di “Sup Race”. Dopo i primi due appuntamenti sul Lago Trasimeno e a Cecina, si chiude con un bilancio più che positivo anche la tappa di Lecce. Grande la soddisfazione nelle fila della società sarda.

La gara. Nella tappa di Lecce non tradisce le attese Massimo Giglione, che nella categoria “Veteran” ottiene il primo posto (sempre vincente nelle prime 3 tappe). In terza posizione si piazza Antonio Battista Scanu. Nella categoria maschile “Kahuna”, terza posizione a fine gara per Francesco Usai e quarta per Santoro Quirico. Nel Kahuna femminile, invece, seconda posizione per Simona Atzori.

La Generale. Nella classifica generale, a metà campionato, Giglione resta ampiamente primo, Scanu terzo in classifica mentre sale al secondo posto della Kahuna uomini Francesco Usai, quarto a ridosso del podio Quirico. Tra i “Gran Kahuna”, terzo gradino del podio per Ivano Codella. Tra i “Gran Veteran”, Salvatore Boi è in quarta posizione. Nella generale “Kahuna femminile”, invece, Simona Atzori è attualmente seconda. Nella graduatorie a squadre, infine, “Istedda Ducati Athletic”, a metà campionato, occupa la quinta posizione.

Le impressioni. “Atleti fortissimi e di alto livello mondiale - commentano Francesco Usai, Davide Lubrano e Alessandra Corona di “Istedda” - tappe molto varie, diverse e toste. Per noi di Istedda Ducati Athletics è tutto incredibile. Fino ad oggi risultati inattesi e bellissimi, una piccola storia che racconta di amicizie provenienti da tutta la Sardegna che si uniscono per condividere un’avventura sportiva. Classifiche che cambiano in un attimo e dove non si può sbagliare. Emozioni fortissime ad ogni gara e tante nuove amicizie”. Con la terza tappa “Istedda” è diventata, inoltre, squadra ufficiale “SIC MAUI” nazionale. “Ringraziamo – concludono Usai, Lubrano e Corona - immensamente l’azienda che ha creduto in noi, una piccola squadra di appassionati, appena inserita in questo sport così adrenalinico e competitivo”.

