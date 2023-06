Giornata ideale per il surf. La spiaggia del borgo di Isola Rossa ha ospitato la terza tappa del campionato italiano juniores di surf della federazione Surfing Fisw. Il Nesos King of Grommets, evento nato nel 2010, organizzato dall’associazione sportiva Marinedda Bay e patrocinato dal Comune di Trinità d’Agultu, ha accolto 27 atleti da tutta Italia.

Brando Giovannoni si è confermato primo negli under 18 e resta a punteggio pieno nella classifica generale. Gli under 18 femminili sono stati vinti dalla nazionale Victoria Backhaus, che si rimette in piena carreggiata dopo il terzo posto della tappa disputata a Buggerru.

Negli under 16 maschili un altro successo di Michele Scoppa, anche lui ora a pieni punti. Ci sarà molto pepe tra gli under 14 dove Achille Caste’ ha superato Riccardo Gennari, secondo, invertendo il risultato della prima tappa. Negli under 14 femminili un’altra conferma della promessa Magnolia Rossi, con una curiosità: la classifica della Marinedda ha restituito lo stesso podio di Buggerru, con la cagliaritana Caterina Congiu seconda e Ludovica Chila’ terza.

Infine, l’under 12 maschile con Daniele Mereu che si prende il primo posto e Michael Monteiro al secondo: questo risultato pareggia il conto aperto nel sud Sardegna, quando Mereu ha dovuto cedere il gradino più alto del podio.

© Riproduzione riservata