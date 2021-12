Il titolo e una retrocessione. Questi i due posti ancora in ballo nella Prima Serie femminile del Campionato Invernale di tennis femminile a squadre. A Monte Urpinu si sfidano per il titolo di campione Tc Cagliari A e Torres Tennis, prima a punteggio pieno. In zona salvezza, doppia chance per il Quattro Mori Tennis Team, che sabato giocherà in casa contro la Polisportiva Acqua fredda Siliqua (recupero della prima giornata) e, domenica andrà sui campi del Tc Cagliari B (che attualmente insegue con due lunghezze di distacco). In programma anche la sfida tra Siliqua e il già retrocesso Tc Trexenta.

Maschile. Tutto deciso nella Prima serie maschile, con il Tc Cagliari A che ha vinto il Campionato con una giornata di anticipo: ha due punti di anticipo sul Tc Su Planu A, che domenica riposerà. I neo campioni chiuderanno la stagione sul campo del Ntc Margine Rosso A, una delle due squadre già retrocesse (l'altra è il Tc Terranova A, che ospita la Torres.Chiude il programma, Quattro Mori-Tc Moneta 2021.



Classifica femminile: Tc Cagliari A e Torres Tennis 10; Ct Decimomannu A* 6; Polisportiva Acqua fredda Siliqua** 4; Quattro Mori Tennis Team** e Tc Cagliari B 2; Tc Trexenta -1. (* domenica riposa; **sabato recupera).

Classifica maschile: Tc Cagliari A 10; Tc Su Planu A* 8; Quattro Mori Tennis Team A e Torres Tennis 6; Tc Moneta 2021 4; Ntc Margine Rosso A 2; Tc Terranova A 0. (* domenica riposa).

© Riproduzione riservata