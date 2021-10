Con i campionati di hockey su prato fermi per gli impegni delle nazionali, c’è spazio per un recupero, nella Serie A1 maschile.

Il recupero. Oggi si gioca a Roma il match Hockey Roma-Amsicora, valido per la terza giornata e non disputato una settimana fa, per problemi di collegamenti aerei con la capitale. Le due squadre non hanno infatti giocatori impegnati con la maglia azzurra. Per l’Amsicora è la seconda partita della stagione, dopo la vittoria all’esordio contro l’Adige, a Mori. In caso di vittoria risalirebbe al terzo posto del girone B, all’inseguimento di Ferrini e Città del Tricolore, prime a punteggio pieno, ma con una partita in più. La formazione romana ha perso le due partite già disputate senza segnare reti.

Gli impegni delle nazionali. Le nazionali impegnate nei tornei di qualificazione ai mondiali sono fuori dai giochi, dopo le sconfitte entrambe con il Galles nelle prima partite ad eliminazione diretta disputate giovedì. Le azzurre del coach Roberto Carta, di scena a Pisa, sono state sconfitte 1-0, nonostante nove corti battuti, un palo e una gara condotta all’attacco. Venerdì hanno battuto la Polonia per 2-0, risultato sbloccato al 2’ dall’amsicorina Federica Carta. Raddoppio nel finale di Lara Oviedo su corto. Domani l'Italia affronterà la Russia per il quinto posto finale

