La Delegazione Aci Sport Sardegna, guidata dal fiduciario regionale Giuseppe Pirisinu, ha premiato, nella bella cornice del teatro Santa Croce di Berchidda, tutti i piloti protagonisti dei campionati regionali 2021, compresi i vincitori dei titoli assoluti.

Rally. Marino Gessa e Salvatore Pusceddu hanno vinto l’ambito titolo regionale rally (e l’R5) nonostante l’ex equo con Maurizio Diomedi, che ha chiuso secondo solo per la discriminante del primo miglior risultato. Terzi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, davanti ad Auro Siddi, neo portacolori della Porto Cervo Racing che si è aggiudicato anche il premio come primo degli Over 50, davanti a Maurizio Diomedi e Giampaolo Fosci.

Premiati anche Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò (Racing Start, Racing Start Plus), Giovanni Pileri e Lino Baglio (N2, Prod. S2), Vito Tria e Gian Domenico Piccinnu (N3, Prod. S3), Sebastiano Putzu e Gianmarco Doneddu (A7, Super1600, Prod. E7), Federico Lambroni e Giovanni Figoni (R2, A6, K10, Prod. E6) e Carlo Canu e Alessio Atzeni (R3). “Mi dispiace non essere potuto andare alle premiazioni per problemi di lavoro, ma sono molto contento del risultato ottenuto. La stagione è stata bellissima, abbiamo corso con la Skoda tutte le gare sarde ed è stato bello”, ha commentato il vincitore Marino Gessa, presidente del Sardegna Racing Team. “Competere con Maurizio non è stato semplice e alla fine io ho vinto il campionato sardo e lui la Coppa Italia di Zona. Quest’anno farò un paio di gare spot con una Clio Super 1600, la prima a Frosinone il 19-20 marzo e poi in Toscana, e dopo mi concentrerò sul Terra Sarda e sull’Asinara, vorrei correre entrambe con la Skoda”.

Rally storici. Il campione sardo rally storici 2021 è Tommaso Budroni, seguito da Giovanni Pischedda, secondo, e da Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli, terzi e primi degli Over 55. Il titolo U25, invece, è andato a Pietro Pes di San Vittorio che, navigato da Alessandro Cossu, ha preceduto il fratello Enrico, navigato invece da Nicola Romano.

Regolarità. Nel Campionato Regionale Regolarità, vittoria di Alessandro Virdis e Silvia Giordo, sul gradino più alto del podio assoluto (e vincitori del Raggruppamento 3) davanti Massimo Corallo e Ivan Fara, secondi, e Lino Fenu Arminio Alicicco, terzi assoluti e vincitori del Raggruppamento 9. Premiati anche Valentino Poddi e Sara Caglieri (Raggr. 5), Giuliano Enna e Giovanni Battista Di Napoli (Raggr. 6), Enrico Pes di San Vittorio e Giulia Sori (Raggr. 7) e Alessio Allena e Marta Tolu (Raggr. 8).

Challenge. Il campione sardo assoluto Formula Challenge (e di gruppo E2Ss) è Enea Carta, che ha preceduto Luca Tilloca e Yuri Lai (Gruppo Vst), rispettivamente secondo e terzo davanti a Pier Raffaele Marcello e Roberto Idili (Gruppo E2Sh), appaiati al quarto posto assoluto. Nel gruppo E2Sc vittoria di Daniele Vacca, in N di Maurizio Vacca, in A di Matteo Priola, in E1I di Antonio Piana e in S Ignazio Concas, mentre il campione U25 è Tiziano Sale.

Karting. Nella X30, Antonio Congiata si è aggiudicato la Mini, Giorgio Basoli la Junior e Gabriele Fois la Senior. In Knz, invece, il titolo Junior è andato ad Alberto Meloni, quello Under a Giovanni Murgia e l’Over a Fabrizio Diana.

Slalom. Nutritissima la lista dei premiati nel Campionato Regionale Slalom. Sul podio assoluto l’algherese Fabio Angioj, davanti ad Angelo Fois (vincitore anche del gruppo E2Sc e della classe E2Sc 1400), Pier Raffaele Marcello, Enea Carta e al padre Franco Angioj (quinto assoluto e primo in E2Ss ed E2Ss 1150).

Tra le storiche, successo di Nicolino Catgiu (Hst2 1150), in U23 trionfo di Diego Pala davanti a Francesco Ena (N1400) e Salvatore Catgiu, mentre tra le dame ha vinto Cristina Ruggiero (che si è aggiudicata anche Gruppo Ris e Classe Ris 1.15), davanti ad Anna Palomba e Ilaria Piras.

Tra le scuderie, ha brillato l’Autoservice Sport, che ha preceduto Racing Team Sorso e Ogliastra Racing. Premiati anche i vincitori dei Gruppi Fabrizio Monne (Rs e Ris Plus 1.6), Gianmichele Cossu (N), Matteo Priola (A e A1400), Andrea Pisano (Bicilindriche), Maurizio Fronteddu (Speciale Slalom e S5), Paolo Angius (E1 Italia e E1 1600 T), Roberto Idili (E2Sh e E2Sh 1150), Quirico Beccu (Vst Monoposto). Numerosi anche gli altri vincitori delle classi. Premiati Francesco Pirisi (Hst1 1600), Duilio Siddi (Hst2 1300), Francesco Fois (Rs 1.6), Lorenzo Vacca (Rs 2.0), Fabio Monne (Rs Plus 1.6), Giuseppe Mascia (Rs Plus 2.0), Luigi Lai (Rstb Plus 1.6) e Giorgio Aricò (Rsd Plus 2.0). Nelle classi N, hanno trionfato Daniele Lai (N1600) e Salvatore Priola (N2000), nelle A Gabriele Ruzzittu (A1150), Alessandro Murtas (A1600), Bernardo Campus e Giuseppe Mannu (A2000) e in Bc 700 Gr 5 Antonio Nuvoli. Vittorie di classe anche per Ottavio Cappai (S1), Paul Masala (S2), Battista Sias (S3), Giovanni Palomba (S4), Sergio Marrone (S6), Francesco Cubeddu (S7), Giuseppe Deiosso (E1 1150), Antonio Corrias (E1 1400), Giovanni Patteri (E1 1600), Salvatore Fancello (E1 2000), Franco Piras (E2Sh 1400), Giacomo Deroma (E2Sh 2000), Lorenzo Beccu (Vst 600), Paolo Piras (Vst 1300), Maurizio Piu (E2Ss 1400) e Mario Dettori (E2Sc 1000).

