La prima giornata dei campionati italiani di tennistavolo, si è conclusa sabato con una medaglia d’oro. E fa festa il Norbello. Anna Brzan e Marialucia Di Meo hanno vinto il titolo italiano di doppio terza categoria. Ed è un successo giunto poco dopo il bronzo di Francesca Seu del Muravera, nel doppio misto in coppia con Francesco Trevisan.

Nella cornice del PalaPirastu, a Cagliari, sede dell’evento con il PalaConi, le atlete del Norbello hanno battuto in tre set le giovani ternane Margherita Cerritelli e Irene Moretti. Brzan e Di Meo sono state protagoniste con il Norbello “giallo” della vittoria del girone D del campionato di serie A2. Sfruttato il “bye” del primo turno, il cammino è iniziato con la vittoria in quattro set contro Turganti e Marinelli. Altro ostacolo impegnativo la coppia Francesca Seu e Cecilia Cicuttini (Castelgoffredo), battuta in rimonta al quinto set. Per Di Meo è stata una rivincita, poco prima nel doppio misto in coppia con Novi, era stata eliminata proprio dalla stessa Seu. Contro Magnaghi e Mescieri altra battaglia in semifinale, vittoria in tre set ma due ai vantaggi. E infine, l’ultima vittoria e il gradino più alto del podio.

Ai quarti di finale si è fermato il cammino anche per Rossana Ferciug del Quattro Mori, in coppia con Ecaterina Mardari, che milita nel TT Vasto. Oggi non si assegnano titoli. Sono in programma i gironi di qualificazione ai tabelloni finali dei singolari maschili e femminili di terza categoria. Si sono qualificate Francesca Seu, Serena Anedda e Sara Congiu del Muravera, e le neotitolate di doppio Di Meo e Brzan del Norbello. Le finali sono in programma domani.

