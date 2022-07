I tabelloni di singolare dei Campionati Italiani di Terza Categoria sui campi dello Sporting Ct Quartu si allineano alle semifinali.

Tre i tennisti sardi nel torneo maschile (125 iscritti). Pietro Sole (3.3, Quattro Mori Tennis Team), dopo aver superato 6-2, 6-4 la testa di serie numero 1 Claudio Subissi (3.1), ha battuto 7-5, 4-6, 10-2 anche la numero 8 Simone Capuano (3.1) e oggi affronterà Andrea Busonera (3.1 tesserato per il circolo di casa), accreditato della 12esima testa di serie e che ha messo in fila 6-4, 6-1 la numero 5 Nicholas Catelli (3.1) e 6-1, 6-2 la numero 4 Stefano Sambuchi (3.1). Nella parte bassa del tabellone, Francesco Contu (3.1, Tennis Elmas), numero 11 del seeding, ha superato 6-2, 6-3 nel derby isolano l'under 16 Diego Pinna (3.1, Tc Cagliari), numero 14 del torneo. Impegno arduo in semifinale, contro l'esperto Daniele Ceraudo (testa di serie numero 34 e classificato 3.2), 46enne di Grottaglie con un passato importante nelle classifiche mondiali (nel 1999 è stato 560esimo in singolare e 590esimo in doppio).

Nel tabellone femminile (42 partecipanti), la semifinale “bassa” è monopolizzata dalla Sardegna. Si affronteranno la testa di serie numero 11 Carolina Giua (3.2, Milano 26) e la numero 2 Angelica Porcedda (3.1, portacolori del circolo di casa), che hanno battuto due tenniste toscane: Giua ha battuto la fiorentina Camilla Galli (3.1, numero 3 del seeding) 7-6(3), 6-0, Porcedda la livornese Elena Cambi (3.1, numero 7) 3-6 7-6(3) 10-6. Si ferma nei quarti la corsa della testa di serie numero 9 Sara Festa (under 16 del Tc Cagliari, classificata 3.1), sconfitta 6-4, 4-6, 11-9 dalla numero 1 del tabellone Carlotta Capanna (3.1) dopo non aver concretizzato un match point sul 9-8 nel match tiebreak. Sconfitta anche per Anna Maria Valli (3.3, Poggio Sport Village), unica tennista non compresa tra le teste di serie rimasta in gara, che ha ceduto 7-6(2), 7-5 contro la numero 5 Sara Susana Lupo (3.1).

In doppio, si giocheranno il titolo maschile l'under 14 Aleksej Sarritzu (Quattro Mori), in coppia con il romano Davide Fasoli, e l'under 16 Luca Iago Benenati (Torres Tennis), con il varesino Simone Capuano. Nel femminile, la sfida sarà tra la coppia dello Sporting Cristina Pili/Angelica Porcedda e le palermitane Sara Susana Lupo/Alessandra Xibilia (che hanno battuto in semifinale Sara Festa ed Elena Cambi).

