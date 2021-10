Nel fine settimana si aprirà il campionato dell’A2 femminile di basket e le portacolori sarde, diventate due dopo la retrocessione della Virtus, sono pronte al debutto. Cus Cagliari e Techfind Selargius hanno già fatto le prove generali nel Memorial “Saba”, triangolare a cui hanno preso parte anche le virtussine, organizzato nelle scorse settimane dal San Salvatore e vinto dalle cussine.

Adesso all’orizzonte c’è il debutto ufficiale in un campionato che le vedrà inserite nel Girone Sud con Matelica, Spezzina, San Giovanni Valdarno, Nico Basket, Firenze, Civitanova Marche, Patti, Savona, Battipaglia, Capri, Umbertide e Vigarano.

Il calendario della prima giornata regala a entrambe l’esordio casalingo, col Cus Cagliari che alle 15.30 ospiterà il Matelica e la Techfind, alle 16, la Spezzina.

B Femminile. Intanto, nella fase regionale della B femminile, le danze si sono aperte lo scorso weekend con il successo della Iannas Virtus, che ha battuto Su Planu per 70-57 con 20 punti a testa per Scibelli e Brunetti, che non sono tuttavia riuscite a superare la top scorer selargina Vargiu, arrivata a quota 21. “Abbiamo alternato momenti di bel gioco e continuità ad altri meno felici ma, tutto sommato, è andata come da programma. È normale che si inizi in questo modo, il gruppo si deve consolidare e, soprattutto, il campionato è molto lungo”, ha spiegato coach Fabrizio Staico della Virtus. “Una grande gestione difensiva che significa anche un grande dispendio di energie, per questo sono state importanti le tante rotazioni. Su Planu non ha certo demeritato, ma sicuramente la Virtus è sempre stata sul pezzo riuscendo, pur qualche ingenuità difensiva, a vincere senza grossi problemi”. A punteggio pieno anche le algheresi della Mercede, che hanno vinto il match contro le sassaresi del Basket 90 siglando un pesante 78-49. Altrettanto netto il successo della Dinamo 2000 sulle altre catalane del torneo, le Costruzioni Valentino Alghero, superate 64-38. A Quartu, invece, l’Antonianum ha avuto la meglio sulla neonata Astro. La squadra che rappresenta la società generata dalla fusione tra le cagliaritane Scuola Basket e Astro e l’Accademia Sestu, è stata fermata sul 52-39. Per chiudere i conti, però, occorrerà attendere l’esito del posticipo tra San Salvatore e Spirito Sportivo, in programma alle 20.30 a Selargius.

C Silver. La “Piccola Serie A Sarda” si è aperta con due sole gare, rinviate per indisponibilità degli impianti Sant’Orsola-Cus Sassari e Uri-Sef Torres. Intanto la Ferrini Delogu Legnami, sabato ha sconfitto l’Olimpia Cagliari 64-88. Fondamentale il biancoverde Putignano, che ha siglato 29 punti e compensato i 26 messi a referto dal cagliaritano Passa. Nel match della domenica sera, infine, i campioni in carica dell’Esperia hanno battuto l’Antonianum 71-90. Notevole la prestazione del quartese Daniele Locci e del cagliaritano Floridia, arrivati a quota 25.

