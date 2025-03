Ecco gli orari e gli anticipi dei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. In serie D Uri-Guidonia si gioca domenica alle 14,30. Cos-Olbia e Latte Dolce -Anzio alle 15. Ilvamaddalena-Pureolana, alle ore 14,15. Nessun anticipi quindi è in programma per sabato.

In Eccellenza tutte le gare di questo turno sono in programma per domenica alle 16. In calendario, Villasimius-Budoni, Barisardo-Iglesias, Carbonia-Calangianus, Ghilarza-Alghero,Monastir-Ossese, Nuorese-Ferrini, San Teodoro-Li Punti, Tempioi-Taloro.

In Promozione, girone A Lanusei-Orrolese si gioca sabato alle 16; Tharros-Pirri sabato alle 15,30. Nel girone B si anticipa a sabato Bono-Bonorva alle 15. Tutte le altre gare dei due gironi sono programmate per domenica alle 16.

© Riproduzione riservata