Venti giocatori sono stati convocati dall'allenatore della Cos, Francesco Loi per la gara di domani sul campo dell'Ardea, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie D, girone G.

Sono Floris Maurizio, Satta Andrea,Gallo Matteo,Bonu Federico, Balbo Alessandro,Ladu Pietro, Naguel Santiago, Demontis Andrea, Nurchi Sergio, Manca Massimiliano, Gomez Victor, Aloia Alessandro, Tommasino Andrea, Scarafoni Roberto, Cabiddu Tommaso,Cogotti Lorenzo, Piras Marcello, Laconi Diego. Serra Roberto e Cossu Alessio.

Una gara non facile per la Cos con l'Ardea che ha assoluta necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. La squadra di Loi attraversa dal suo canto un momento magico, con successi tra l'altro colti contro le grandi. L'ultimo domenica scorsa, ai danni della Nocerina. «In questo campionato», dice Loi, «non ci sono gare facili. I ragazzi lo sanno».

