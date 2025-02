Un solo anticipo sabato per le squadre sarde di Serie D. Alle 14,30 si giocherà Gelbison-Latte Dolce.

Una partita difficilissima per i sassaresi contro un avversario che crede ancora nella promozione diretta in Serie D. Le altre gare si giocheranno domenica: Cos-Monterotondo alle 14, Olbia -Trastevere alle 14,30, Sarnese-Ilvamaddalena alle 14, Atletico Uri-Puteolana alle 14,30.

Sono gare importantissime per la classifica con le sarde che hanno assoluta necessità di far punti per la salvezza.

© Riproduzione riservata