Prima lo striscione contro l’epurazione del capitano, poi la contestazione: i tifosi dell’Olbia non ci stanno, e dopo il messaggio comparso questa mattina in Curva Mare “La Rosa non si tocca!” – fatto prontamente rimuovere dall’allenatore Zé Maria d’accordo con la società, presente alla rifinitura nelle persone di Guido Surace e Benno Raeber – hanno atteso la squadra fuori dal “Nespoli”, contestando in primis la proprietà e il tecnico brasiliano e bloccando il pullman dei giocatori diretto verso l’aeroporto e il volo per Roma, dove i bianchi affronteranno domani la Cynthialbalonga.

Decisivo per superare la tensione sarebbe stato l’intervento del segretario Federico Russu e del team manager Gianni Casula, con Surace e Raeber che nel frattempo avevano abbandonato la scena al pari di Zé Maria, preso duramente di mira dalla tifoseria dell’Olbia.

Intanto, il neo tecnico dei galluresi ha diramato la lista dei convocati per la trasferta della 13ª giornata di Serie D: assente, va da sé, capitan La Rosa e gli altri illustri esclusi Anelli e Santi, invitati in settimana alla risoluzione del contratto, ma anche Maspero e Totti (motivi personali, pare); torna a disposizione Gonzalez dopo l’infortunio.

Attese in serata le dichiarazioni pre partita di Zé Maria.

I convocati

Portieri: Di Chiara e Rizzitano.

Difensori: Arboleda, Chazarreta, Gonzalez, Lucarelli, Marie-Sainte e Pani.

Centrocampisti: Bianchi, Cabrera, De Grazia, Marroni, Rizzi, Rizzo, Staffa e Yanovskyy.

Attaccanti: Brancato, Caggiu, Costanzo e Furtado.

