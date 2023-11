Momento magico della Cos Costa (Serie D, girone G). La squadra di Francesco Loi, grazie al successo di domenica scorsa contro la Flaminia, è rimasta sulla scia della capolista Cavese. Per i gialloblù è stata la quinta vittoria consecutiva, la quarta ottenuta in rimonta.

«Merito dei ragazzi che sono eccezionali», dice il vice allenatore della Cos, Antonio Carta, che nelle ultime due gare ha sostituito in panchina lo squalificato Loi. «Ci stanno facendo vivere delle forti emozioni. Col Flaminia abbiamo disputato un grande secondo tempo ribaltando lo svantaggio della prima frazione. Determinante la forza del gruppo. Il secondo posto? Il pensiero in questo momento è quello di raggiungere prima possibile la quota salvezza. Occorrono altri 22 punti. Poi vedremo. Dobbiamo restare umili e concentrati».

Soddisfatto il centrocampista, Pietro Ladu, che sta disputando una grande stagione. È lui a dirigere l’orchestra dall’interno del campo. Centrocampista efficace anche in fase realizzativa. Col Flaminia ha firmato la rete del 2-2. «Sono molto soddisfatto», dice l’ex Lanusei. «Il gruppo sta facendo bene. Un successo che ci dà ulteriore entusiasmo e carica per il proseguo. Dobbiamo mantenere i piedi per terra pensando gara dopo gara».

E domenica prossima all’”Is Arranas” di Tertenia arriva il Budoni che ha ritrovato il successo dopo cinque partite. «Ci aspetta un incontro durissimo – chiude Carta – È un derby e inoltre la squadra gallurese dispone di un ottimo potenziale. Dovremmo essere bravi a resettare quanto sta accadendo che ha dell’incredibile ma non ci deve distogliere dall’obiettivo principale».

