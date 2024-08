Per il prossimo campionato di Serie D l’Olbia pesca anche dal suo vivaio, inserendo Alessandro Bertini, esterno di difesa nato nel 2008, nella rosa dei giocatori a disposizione del tecnico Marco Amelia.

«Olbia Calcio 1905 è orgogliosa di annunciare che Alessandro Bertini, difensore classe 2008 e olbiese doc, è stato promosso in prima squadra», recita il comunicato del club gallurese. «Cresciuto nel nostro settore giovanile, Bertini ha seguito tutto il percorso formativo dimostrando grande talento e attaccamento ai colori biancolbiesi. Siamo certi che Alessandro – si legge ancora nella nota – saprà distinguersi anche in questa nuova avventura e gli auguriamo un futuro ricco di successi con la nostra maglia».

Bertini entra a far parte della schiera dei fuoriquota dell’Olbia come il più giovane del gruppo. Intanto, domani alle 18 al “Nespoli” è in programma l’allenamento congiunto col Budoni, iscritto al prossimo campionato di Eccellenza: il test sarà a porte chiuse.

Domani, inoltre, scade il termine per il pagamento degli stipendi di giugno dei tesserati sportivi: non rispettare la scadenza comporterebbe una penalizzazione in termini di punti classifica nel torneo al via l’8 settembre, ma dall’Olbia fanno sapere che i pagamenti verranno effettuati senza ritardi.

© Riproduzione riservata