Mario Isoni non è più l’allenatore dell’Under 19 dell’Olbia. Il tecnico, classe 1970, è stato esonerato questa mattina dal club, che ufficializza con poche righe la decisione presa e comunicata al diretto interessato ieri sera.

«La società comunica che Mario Isoni non è più l’allenatore della formazione Under 19. A Mario vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera», recita la nota.

Ex portiere ed ex giocatore dei bianchi, Isoni era tornato a far parte dell’Olbia nello staff tecnico del settore giovanile ai primi di settembre, e tra l’esonero di Marco Amelia e l’arrivo di Lucas Gatti ha guidato la prima squadra, andando in panchina il 6 ottobre nella gara casalinga col Real Monterotondo, persa 0-1.

In attesa di conoscere il nome del successore di Isoni all’Under 19, questa mattina al Geovillage La Rosa, Anelli e Santi si sarebbero allenati a parte: i tre giocatori risulterebbero tra quelli convocati ieri in sede dal presidente Guido Surace per parlare della risoluzione del contratto.

