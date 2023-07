A neppure 18 anni è riuscito ad essere protagonista in Eccellenza, realizzando ben 12 gol con la maglia del Carbonia. Il Sassari Calcio Latte Dolce ha ingaggiato l'attaccante Nicola Muscas, classe 2005.

Con i minerari Muscas ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla Prima Squadra e nella scorsa annata, nel campionato di Eccellenza, ha trascinato il Carbonia sino alla finale di Coppa Italia regionale.

il neo giocatore biancoblù ha dichiarato: «Ho firmato per il Sassari Calcio Latte Dolce perché è una squadra importante in Sardegna e questo può essere un passo importante sia per la mia crescita personale, ma soprattutto per quella calcistica. Dalla Serie D mi aspetto che sia un campionato molto competitivo, ma sono sicuro che noi potremmo dire la nostra. Non vedo l'ora d'iniziare questa nuova avventura».

© Riproduzione riservata