Anche per la prossima stagione, Massimiliano Paba sarà sulla panchina dell'Atletico Uri. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso sodalizio giallorosso, che ha confermato il tecnico sassarese, protagonista della doppia salvezza in Serie D.

“Continua così il progetto tecnico in Quarta seria anche per la prossima stagione”, annunciano da Uri sui social spiegando come non sia da loro “cullarsi sugli allori. La programmazione tempestiva è un requisito fondamentale per mantenersi a questi livelli”.

Da qui la conferma dell'allenatore, che “si è distinto per la sua grande competenza tecnica e l'attaccamento al nostro paese”.

“E' un rinnovo che mi fa enormemente piacere. E' stato ufficializzato, ma l'accordo c'era già da mesi”, rivela Massimiliano Paba, “Questo mi rende felice e orgoglioso, perché ho un rapporto particolare con tutta la piazza, l'ambiente, la società, i tifosi e tutto il paese”.

