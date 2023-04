A quattro turni dalla fine, è ancora tutto in gioco nel girone G del campionato di Serie D, quello che vede in campo le squadre sarde.

Con due vittorie consecutive prima di Pasqua (1-0 in casa contro la Casertana e 2-1 sul campo della Vis Artena), l'Atletico Uri si è issato in decima posizione (a pari punti con il Cos Sarrabus Ogliastra), con tre punti di vantaggio sulla zona playout che vede in lizza proprio l'avversaria della prossima sfida oltre Tirreno, l'Angri (che divide la piazza con l'Ilvamaddalena).

All'andata, domenica 4 dicembre 2022, i campani sbancarono il Ninetto Martinez per 2-0. Ma da allora, l'Atletico è decisamente un'altra squadra. Nel girone di ritorno, iniziato in concomitanza con l'avvio del nuovo anno, i giallorossi sono risaliti dalla coda della classifica grazie a ventitre punti conquistati in tredici partite, con sette vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, con ventitre reti segnate e diciannove subite.

L'Angri arriva dal 3-2 subito ad Arzachena.

Domenica, il tecnico Massimiliano Paba dovrà fare ancora a meno dell'attaccante Antonio Demarcus, che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica dopo il rosso diretto nella sfida contro la Casertana.

