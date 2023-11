A Sassari, l’Atletico Uri batte e scavalca in classifica il Latte Dolce. Decisiva una rete di Fadda ad inizio ripresa. Il giallorossi sono ora in sesta posizione. Un gradino sotto la squadra di Giorico. La cronaca.

Nel primo tempo, al 11’ rasoterra di Faye, Tirelli blocca. La squadra di casa mantiene il possesso palla ma è poco precisa negli ultimi sedici metri e anche sotto porta. Al 39’ Fiorelli smarca Cannas che si presenta davanti a Congiunti che salva. Nella ripresa, all’11’ l’Atletico Uri sblocca il risultato: punizione di Ravot e incornata vincente di Fadda.

Al 14’ Attili dalla distanza calcia alto. Al 32’ ospiti in dieci per l’espulsione di Barracca per fallo da ultimo uomo su Imoh. Poco dopo una punizione di Cabeccia si stampa sul palo. Nel recupero viene espulso anche Muscas del Latte Dolce per un fallo sull’attaccante Fangwa.

