Un giovane talento sul quale puntare: il Sassari Calcio Latte Dolce si è garantita le prestazioni dell’attaccante Nino Marras, proveniente dall’Alghero, in Prima Categoria.

Classe 2005, Marras è cresciuto nella squadra della sua città, il Porto Torres. Passato all’Alghero ha fatto tutta la trafila delle giovanili, riuscendo a esordire lo scorso anno in Prima Squadra, nel campionato di Prima Categoria.

Queste le parole del neo giocatore biancoceleste: «Arrivo al Latte Dolce spinto dal progetto che sta creando questa società e grazie alla volontà di mister Giorico e di tutta la dirigenza. Per me questa sarà la prima stagione in Serie D e mi aspetto un campionato molto competitivo e che mi permetterà di crescere in maniera costante. Ci tengo a ringraziare l‘Alghero che mi ha dato quest’opportunità e anche per avermi fatto da seconda casa nel mio percorso di crescita come uomo e come giocatore».

