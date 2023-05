Staff tecnico che vince e ritorna in fretta in serie D non si cambia: il Latte Dolce ha ufficializzato la conferma dell'allenatore Mauro Giorico e del direttore sportivo Vittorio Tossi.

Dopo la festa per la vittoria del campionato di Eccellenza, la dirigenza sassarese si è messa subito al lavoro per le fondamenta della nuova stagione. E ha deciso di proseguire con il binomio protagonista della rapida risalita in Serie D.

Per Mauro Giorico, arrivato al Sassari Calcio Latte Dolce a marzo 2022, una conferma inevitabile; il Latte Dolce lo aveva tenuto dopo la retrocessione confidando nella sua specialità in promozioni. Quella col latte Dolce è la quinta promozione con una squadra diversa, dopo i successi alla guida di Alghero, Porto Torres, Olbia e Arzachena.

Vittorio Tossi, invece, è alla sua terza stagione con il Sassari Calcio Latte Dolce ed è riconosciuto come uno dei più validi Direttori Sportivi isolani.

Come nella scorsa stagione il sodalizio sassarese con il duo Giorico-Tossi, sotto la supervisione del Direttore Generale Adriano Fantoni, costruirà la squadra della prossima annata.

