Si è giocata oggi la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone G). All’”Is Arranas” di Tertenia, la Costa Orientale Sarda è sconfitta (1-2) dal fanalino di coda Gladiator. Dopo il vantaggio del primo tempo grazie al gol di Piredda al 42’, nella ripresa i laziali ribaltano l'incontro in 5’. Al 20’’ il pareggio di Messina e al 25’ il raddoppio di Mancini.

Inutile l’assalto finale con gli ospiti in dieci uomini per l’espulsione del portiere Gemito (che aveva sostituito Marone) e con in porta il calciatore Licciardo. La compagine di Santa Maria Capua Vetere non vinceva dal 12 novembre.

Sconfitto (2-0) anche il Latte Dolce sul campo del San Marzano. I campani erano reduci da tre sconfitte e non segnavano da quattro turni. I sassaresi continuano a soffrire il mal di trasferta (non vincono dal 16 novembre).

Al “Pasquale Pinna” di Budoni i ragazzi di Mario Petrone non riescono a dare seguito alla vittoria del derby con l’Uri, battuti (1-2) dal Trastevere. I gol tutti nel primo tempo: all’8 Crescenzo, al 28’ Mastroprietro e al 29’ per i padroni di casa Imoh.

Al campo “Don Orione” di Roma, l’Atletico Uri conquista un punto con la Boreale, ora ultime in classifica con il Gladiator. Finisce senza reti.

