Si giocano domani le gare della 16esima giornata del campionato di serie D. Grande l'attesa a Tertenia dove la Cos del Gelbison, quarto in classifica assieme alla Sarnese, quattro punti sotto la capolista Puteolana. Per i sardi c'è l'obbligo della vittoria che in casa manca da molto tempo. Tre punti avrebbero il valore dell'oro per la Cos ultima in classifica ma che da un mese sta dando segni di rilancio, avvicinandosi alle altre gare impegnate per la salvezza. L'allenatore Sebastiano Pinna ha sottoposto anche questa settimana la squadra ad un gran lavoro di tattica e di fondo. Si spera in un nuovo miracolo dopo il successo di domenica sul campo del Cynthia. L'Olbia ospita l'Atletico Uri con l'obbligo di riscattare l'ultima sconfitta contro la Sarnese. L'Uri ha ugualmente necessità di frar punti sempre in chiave salvezza. L'Ilva che questa settimana ha centrato diversi acquisti, gioca sul campo della Paganese, seconda della classe . Altra gara difficile per i maddalenini, penultimi in classifica con undici punti, uno in più della Cos.

