Dopo tre stagioni da protagonista in Serie C con la maglia bianca, Emerson Ramos Borges saluta l’Olbia. Via Instagram, il difensore brasiliano ha ringraziato stasera la società e tutto l’ambiente, congedandosi, evidentemente, e scatenando i commenti di tifosi e ammiratori.

Tra questi anche quello del presidente dei bianchi Alessandro Marino, che con un post su Twitter ringrazia a sua volta “il Puma” riservandogli un “arrivederci a presto”.

Emerson, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, non proseguirà la sua avventura sul campo da calcio sotto le insegne del club gallurese, ma alla soglia dei 43 anni (che compirà ad agosto) potrebbe decidere, semplicemente, di andare a giocare altrove. Magari alla Cos, in Serie D, come si vocifera da tempo.

© Riproduzione riservata