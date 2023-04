L’Olbia è sul mercato. Lo si apprende dalle dichiarazioni di Alessandro Marino, rilasciate attraverso i canali ufficiali del club questo pomeriggio.

Con una nota che arriva come un fulmine a ciel sereno.

Dopo aver fatto «pubblicamente i complimenti alla squadra, al mister, allo staff e al direttore sportivo» e «ai dipendenti della società» per la stagione, culminata con una salvezza diretta insperata, il presidente dei bianchi spiega: «In questi mesi ho maturato alcune riflessioni che riguardano il futuro di questa società. Durante questa ultima stagione qualcosa si è rotto, per cui in questo momento, per coerenza e rispetto, devo evidenziare che nulla è più dovuto a prescindere e a ogni prezzo. Nelle settimane che ci separano dall’iscrizione al prossimo campionato – prosegue il comunicato dell’Olbia Calcio – porterò avanti, come sempre fatto in questi anni, le attività di gestione aziendale ma al contempo ascolterò, valutandone attentamente la serietà, le proposte di acquisizione del club».

